Williams-Sonoma ließ sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Williams-Sonoma die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,99 Milliarden USD gegenüber 1,88 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at