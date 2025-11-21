Williams-Sonoma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Williams-Sonoma hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 1,96 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,56 Prozent auf 1,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at