Williams-Sonoma: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Williams-Sonoma hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,84 USD. Im letzten Jahr hatte Williams-Sonoma einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie eingefahren.

Williams-Sonoma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at