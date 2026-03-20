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20.03.2026 06:31:28
Williams-Sonoma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Williams-Sonoma hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 2,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Williams-Sonoma 2,46 Milliarden USD umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD sowie einem Umsatz von 2,42 Milliarden USD gerechnet.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,84 USD gegenüber 8,79 USD im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 7,81 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Williams-Sonoma 7,71 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,72 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,87 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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