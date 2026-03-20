20.03.2026 06:31:28

Williams-Sonoma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Williams-Sonoma hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,04 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,27 Prozent auf 2,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Williams-Sonoma 2,46 Milliarden USD umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,91 USD sowie einem Umsatz von 2,42 Milliarden USD gerechnet.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 8,84 USD gegenüber 8,79 USD im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 7,81 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Williams-Sonoma 7,71 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,72 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 7,87 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:06 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
16:52 Welche Länder sind dabei? Dies sind die größten Goldproduzenten
15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigen sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen