Williamson Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Williamson Financial Services stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Williamson Financial Services ein Ergebnis je Aktie von 0,130 INR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Williamson Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 146,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5261,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at