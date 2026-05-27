27.05.2026 06:31:29

Williamson Financial Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Williamson Financial Services hat am 25.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -6,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1805,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem -0,2 Millionen INR in den Büchern standen.

Williamson Financial Services vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,290 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,320 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 166322,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 149,78 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,09 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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