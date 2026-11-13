Williamson Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Williamson Financial Services hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 INR, nach -5,450 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,6 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 98,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,4 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at