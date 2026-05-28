Williamson Magor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Williamson Magor präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,31 INR. Im Vorjahresquartal hatten 14,06 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Williamson Magor 2,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 99,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 451,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,150 INR. Im Vorjahr waren -165,560 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5241,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28,59 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,53 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at