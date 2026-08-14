Williamson Magor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Williamson Magor äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 11,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,61 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,47 Prozent auf 11,7 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at