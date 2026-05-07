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07.05.2026 06:31:29
Willis Lease Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Willis Lease Finance hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 153,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,4 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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