Willis Lease Finance präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Willis Lease Finance stellte am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Willis Lease Finance ein EPS von 2,81 USD je Aktie vermeldet.

Willis Lease Finance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 140,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 15,39 USD beziffert, während im Vorjahr 15,34 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 676,22 Millionen USD, während im Vorjahr 524,16 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

