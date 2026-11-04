Willis Lease Finance: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Willis Lease Finance äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Willis Lease Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 240,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 167,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at