Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
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29.11.2026 22:42:03
Willis Towers Watson: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW) projected long-term operating margins reaching 30% by 2028 through its AI efficiency program. Cost execution and technology deployment give the business durability through changing insurance rate cycles.
Three things management said stand out.
The company launched Propel, its internal artificial intelligence plan to automate routine workflows and lower operating expenses. Management plans to reinvest a fraction of those savings into core software while expanding operating margins.
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