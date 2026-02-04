Willis Towers Watson: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Willis Towers Watson lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Willis Towers Watson hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,25 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,94 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,26 USD. Im letzten Jahr hatte Willis Towers Watson einen Gewinn von -0,960 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 2,26 Prozent auf 9,71 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Willis Towers Watson 9,93 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at