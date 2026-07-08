Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.07.2026 14:17:28
Willkommen im Alltag: SpaceX enttäuscht Anleger
Während die Aktie ins Rutschen gerät, schrauben Analysten ihre Kursziele immer weiter nach oben. Bei SpaceX klaffen Börsenrealität und Prognosen sehr weit auseinander.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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