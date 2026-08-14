Willplus Hldgs: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Willplus Hldgs veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 29,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Willplus Hldgs einen Gewinn von 32,95 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Willplus Hldgs 29,02 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 121,92 JPY. Im Vorjahr hatte Willplus Hldgs 158,43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Willplus Hldgs 96,84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 88,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at