Willplus Hldgs legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Willplus Hldgs hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 5,66 JPY gegenüber 25,57 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,48 Milliarden JPY – ein Plus von 18,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Willplus Hldgs 20,71 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at