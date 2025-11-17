WILLs: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WILLs äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

WILLs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,77 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,95 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at