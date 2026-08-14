WILLs: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WILLs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 20,90 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 15,63 JPY je Aktie generiert.

WILLs hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,01 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at