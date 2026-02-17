WILLs: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

WILLs lud am 16.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

WILLs hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,26 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,45 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 41,41 JPY gegenüber 32,45 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 6,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,07 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at