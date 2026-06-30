Henkel vz. Aktie

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WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

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01.07.2026 00:00:00

Willst Du viel, spül mit Pril - Kultstatus und innovative Spülkraft

Seit 75 Jahren begleitet Pril Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag und ist aus deutschen Küchen kaum wegzudenken. Was 1951 als eines der ersten speziell für das Geschirrspülen entwickelten Reinigungsmittel auf den Markt kam, entwickelte sich über Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Marken Deutschlands. Zum 75-jährigen Jubiläum blickt Pril auf seine Geschichte zurück und gleichzeitig in die Zukunft: mit kontinuierlichen Produktinnovationen. Selbst die ikonischen Prilblumen aus den 70er Jahren sind zum Geburtstag der Marke und des 150-jährigen Jubiläums von Henkel zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Henkel KGaA Vz.
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