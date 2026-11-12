WILLTEC: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WILLTEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57,37 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12,28 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte WILLTEC 11,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at