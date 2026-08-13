WILLTEC: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WILLTEC ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WILLTEC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 20,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -13,500 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat WILLTEC im vergangenen Quartal 11,86 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WILLTEC 10,70 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at