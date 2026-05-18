WILLTEC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

WILLTEC hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 67,65 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WILLTEC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,04 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 11,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 140,83 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WILLTEC 111,55 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,05 Prozent auf 45,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at