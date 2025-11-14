WILLTEC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

WILLTEC hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,36 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 52,00 JPY je Aktie vermeldet.

WILLTEC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,18 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at