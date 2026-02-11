WILLTEC verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WILLTEC stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 57,32 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WILLTEC noch ein Gewinn pro Aktie von 65,39 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 12,01 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at