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28.05.2026 06:31:29
Willy Food Investments präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Willy Food Investments hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 ILS erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,32 Prozent auf 156,9 Millionen ILS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 144,8 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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