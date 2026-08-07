Willy Food Investments: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Willy Food Investments hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,56 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 160,5 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 0,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 160,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at