20.11.2025 06:31:29
Willy Food Investments zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Willy Food Investments präsentierte in der am 17.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS belief sich auf 0,88 ILS gegenüber 0,980 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 152,9 Millionen ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 152,8 Millionen ILS umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
