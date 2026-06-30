Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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30.06.2026 20:19:00

Willy Wonka Competition Series Starring the AI Voice of Gene Wilder Coming Soon to Netflix

Oompa Loompa doompety-doo, Netflix has a Wonka reality series for you.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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