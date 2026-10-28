AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.10.2026 11:14:16
Wilmar posts Q3 net profit of US$281 million amid higher costs, reverses year-ago loss
Excluding a one-off expense, net profit declines 22.9% from US$364.6 million in the year-ago periodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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