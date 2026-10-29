Plantation Aktie
ISIN: US72736R1005
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29.10.2026 04:51:00
Wilmar slides almost 5% after weaker Q3 earnings; Indonesian police probe plantation fires
The company’s shares are down over 20% in six monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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