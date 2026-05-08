Wilmington Capital Management A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wilmington Capital Management A hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,20 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wilmington Capital Management A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 48,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at