Wilmington Capital Management A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wilmington Capital Management A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,3 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at