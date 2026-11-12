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12.11.2026 06:31:28
Wilmington Capital Management B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wilmington Capital Management B hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 0,03 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wilmington Capital Management B noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Wilmington Capital Management B mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.at
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