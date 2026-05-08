Wilmington Capital Management B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Wilmington Capital Management B hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Wilmington Capital Management B ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Wilmington Capital Management B mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 48,28 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at