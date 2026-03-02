Wilson Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wilson Bank präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,83 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 93,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wilson Bank 83,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 6,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 357,56 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 313,36 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at