Wilson Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wilson Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wilson Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 93,8 Millionen USD im Vergleich zu 84,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at