Wilson Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wilson Bank veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1,79 USD. Im letzten Jahr hatte Wilson Bank einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent auf 97,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at