18.05.2026 06:31:29

WILSON LEARNING WORLDWIDE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WILSON LEARNING WORLDWIDE präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

WILSON LEARNING WORLDWIDE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,48 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -9,580 JPY je Aktie erwirtschaftet.

WILSON LEARNING WORLDWIDE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 489,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 380,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 14,330 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -55,290 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat WILSON LEARNING WORLDWIDE im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,92 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 1,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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