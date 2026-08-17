WILSON LEARNING WORLDWIDE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

WILSON LEARNING WORLDWIDE hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -11,56 JPY. Ein Jahr zuvor waren -13,470 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,88 Prozent auf 369,4 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 439,1 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at