WilsonHCG, ein weltweit führendes Talentmanagement-Unternehmen, kündigt die Integration der Marken Profile und Personify an

TAMPA, Florida, May 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG, ein weltweit führender Anbieter von Talentlösungen, freut sich, bekannt zu geben, dass zwei seiner Marken, Profile Search & Selection (Profile) und Personify, in den kommenden Wochen vollständig in WilsonHCG integriert werden.



Die Integration folgt auf die Übernahmen von Profile und Personify, die 2020 bzw. 2023 abgeschlossen wurden. Profile ist ein Executive-Search-Unternehmen mit Niederlassungen in ganz Asien. Personify ist ein RPO-Anbieter, der sich auf Biowissenschaften, Gesundheitswesen, Biotechnologie und Pharmazeutik spezialisiert hat.

Dies ist ein bedeutender Schritt für WilsonHCG, da das Unternehmen seine globale Marktpräsenz und sein Angebot an Talentlösungen weiter ausbaut.

"Wir freuen uns auf diese letzte Phase der Integration, in der wir die Marken Profile und Personify in WilsonHCG integrieren", so John Wilson, CEO von WilsonHCG. "Es ist klar, dass unsere kombinierten Fähigkeiten das Unternehmen gestärkt und zu unserem Erfolg beigetragen haben. Um unsere Marktposition zu stärken und weiter zu wachsen, werden wir die Marken extern weiter integrieren."

Nach der Integration werden die Kunden von Profile und Personify die gleichen hochwertigen Talentlösungen erhalten, die sie gewohnt sind.

"Wir freuen uns auf die Chancen, die vor uns liegen", sagte Andrew Oliver, Mitbegründer von Profile und nun EVP, Head of Asia Pacific, bei WilsonHCG. "Unser kombiniertes Know-how wird uns in der APAC-Region in neue Höhen katapultieren."

Ryan Carfley, Gründer von Personify und jetzt SVP, Delivery bei WilsonHCG, fügte hinzu: "Diese Integration wird unseren Kunden Zugang zu einer breiteren Palette von Talentlösungen verschaffen. Ich bin dankbar dafür, Teil dieses Kapitels in der Geschichte von WilsonHCG zu sein und mitzuerleben, was wir in Zukunft erreichen können."

Die Integration von Personify wird bis zum 26. Mai und die Integration von Profile wird im Laufe des Jahres abgeschlossen sein. Mackenzie Ryan, die Executive-Search-Abteilung von Personify, wird ebenfalls Teil der Markenintegration sein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wilsonhcg.com.

Über WilsonHCG

WilsonHCG ist ein preisgekröntes, weltweit führendes Unternehmen für umfassende Talentlösungen. Als strategischer Partner unterstützt es einige der angesehensten Marken der Welt beim Aufbau umfassender Talentfunktionen. Mit einer weltweiten Präsenz in mehr als 65 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG ein umfassendes Angebot an konfigurierbaren Dienstleistungen, einschließlich Recruitment Process Outsourcing (RPO), Executive Search, Contingent Talent und Talent Consulting.

TALENT. ™ Es ist mehr als eine Lösung. Es ist, wer wir sind.

