Wim Plast: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Wim Plast lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Wim Plast hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,66 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 11,27 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 832,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 930,8 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at