11.11.2025 06:31:28
Wim Plast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Wim Plast veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 10,47 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wim Plast 9,51 INR je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig wurden 843,3 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wim Plast 782,0 Millionen INR umgesetzt.
