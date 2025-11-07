WIN-Partners: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

WIN-Partners hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 19,13 JPY. Im letzten Jahr hatte WIN-Partners einen Gewinn von 15,74 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 21,65 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at