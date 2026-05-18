18.05.2026 06:31:29

WIN-Partners verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WIN-Partners hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,16 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WIN-Partners einen Umsatz von 20,97 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 75,98 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte WIN-Partners 70,45 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat WIN-Partners 90,39 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 81,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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