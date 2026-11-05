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05.11.2026 06:31:28
WIN-Partners: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
WIN-Partners lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 19,13 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 27,63 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,65 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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