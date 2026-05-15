Win Semiconductors: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Win Semiconductors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 TWD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Win Semiconductors in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,59 Milliarden TWD im Vergleich zu 3,58 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 TWD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 4,56 Milliarden TWD gesehen.

Redaktion finanzen.at