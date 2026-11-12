Win Semiconductors: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Win Semiconductors hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,56 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,52 TWD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,86 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,49 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,36 TWD je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 5,86 Milliarden TWD gerechnet.

Redaktion finanzen.at