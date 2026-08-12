Win Semiconductors hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Win Semiconductors lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 2,30 TWD. Im letzten Jahr hatte Win Semiconductors einen Gewinn von -0,990 TWD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,07 Prozent auf 5,26 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,78 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,30 TWD sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 5,26 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at